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В Киеве проверят все ТРЦ на пожарную безопасность

НовостиОбщество    27.03.2018 - 14:18
Фото: ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com propertymedia)
Фото: ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com propertymedia)

Пожарную безопасность в Киеве проверят во всех заведениях массового пребывания людей

В Киеве обследуют системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей. Об этом говорится сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передает пресс-служба администрации.

"Это продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерово (Российская Федерация)... Пожар повлек большое количество жертв, забрал жизнь людей, среди которых было много детей. Мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - отметил Пантелеев.

Он отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города. С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась к Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, по последним данным, в результате пожара в ТРЦ в Кемерово погибло 64 человека, среди которых 41 ребенок.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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