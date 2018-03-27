В Киеве проверят все ТРЦ на пожарную безопасность

Пожарную безопасность в Киеве проверят во всех заведениях массового пребывания людей

В Киеве обследуют системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей. Об этом говорится сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передает пресс-служба администрации.

"Это продиктовано необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерово (Российская Федерация)... Пожар повлек большое количество жертв, забрал жизнь людей, среди которых было много детей. Мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - отметил Пантелеев.

Он отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города. С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городская власть обратилась к Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, по последним данным, в результате пожара в ТРЦ в Кемерово погибло 64 человека, среди которых 41 ребенок.