У Києві обстежать всі ТРЦ на пожежну безпеку

Пожежну безпеку у Києві перевірять у всіх закладах масового перебування людей

У Києві обстежать системи пожежної безпеки в торгово-розважальних центрах, комплексах та інших закладах масового перебування людей. Про це йдеться повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, передає прес-служба адміністрації.

"Це продиктовано необхідністю недопущення трагедії, яка сталася в торговому центрі в Кемерові (Російська Федерація)… Пожежа спричинила велику кількість жертв, забрала життя людей, серед яких було багато дітей. Зважаючи на це, мер Києва доручив перевірити на відповідність нормам пожежної безпеки всі торгово-розважальні комплекси та інші місця масового перебування людей. Звертаю увагу власників торгово-розважальних закладів, інших закладів масового перебування людей на необхідність упорядкувати й забезпечити надійну роботу систем протипожежної безпеки", - зазначив Пантелеєв.

Він зауважив, що доручення стосується всіх сфер життєдіяльності міста. Із проханням невідкладно організувати спільні перевірки міська влада звернулася до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, за останніми даними, внаслідок пожежі у ТРЦ в Кемерово загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.