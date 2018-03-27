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У Києві обстежать всі ТРЦ на пожежну безпеку

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 14:18
Фото: ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com propertymedia)
Фото: ТРЦ Ocean Plaza (facebook.com propertymedia)

Пожежну безпеку у Києві перевірять у всіх закладах масового перебування людей

У Києві обстежать системи пожежної безпеки в торгово-розважальних центрах, комплексах та інших закладах масового перебування людей. Про це йдеться повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, передає прес-служба адміністрації.

"Це продиктовано необхідністю недопущення трагедії, яка сталася в торговому центрі в Кемерові (Російська Федерація)… Пожежа спричинила велику кількість жертв, забрала життя людей, серед яких було багато дітей. Зважаючи на це, мер Києва доручив перевірити на відповідність нормам пожежної безпеки всі торгово-розважальні комплекси та інші місця масового перебування людей. Звертаю увагу власників торгово-розважальних закладів, інших закладів масового перебування людей на необхідність упорядкувати й забезпечити надійну роботу систем протипожежної безпеки", - зазначив Пантелеєв.

Він зауважив, що доручення стосується всіх сфер життєдіяльності міста. Із проханням невідкладно організувати спільні перевірки міська влада звернулася до Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, за останніми даними, внаслідок пожежі у ТРЦ в Кемерово загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.

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Теги публікації: Служба безпеки України, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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