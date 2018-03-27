Пожежа в Кемерово: у ТРЦ загинула 41 дитина

Родичі впізнали 12 дітей

На пожежі в торгово-розважальному центрі в Кемерово (Росія) загинула 41 дитина. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, а також підтвердили сім'ї загиблих, передають російські ЗМІ.

Всього в результаті пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" загинуло 64 людини. Відомо, що станом на ранок вівторка, 27 березня, були упізнані 23 людини. Серед них - 12 дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число госпіталізованих в результаті пожежі, що стався в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово, збільшилось до 15 осіб. Найважчому пацієнту 11 років.

Зазначимо, що пожежа в торговому центрі в Кемерово почався вдень у неділю, 25 березня. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а також покрівлю, в результаті чого частина даху і перекриттів обрушилися.

Нещодавно стало відомо, що у торговому центрі "Зимова вишня" охоронець відключив пожежну сигналізацію при загорянні. Зараз вирішується питання про затримання співробітника ТРЦ. Мотив його дій поки не відомий.