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В Киеве образовались пробки на дорогах

Новости » Инфраструктура    02.11.2018 - 17:38
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, пробки образовались на на мосту Метро, Северном мосту, мосту Патона

В Киеве сегодня вечером, 2 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы движение осложнено в центральной части города, на Подоле, Лукьяновке, Оболони, Виноградаре, в районе Большой Окружной дороги, на мосту Метро, Северном мосту, мосту Патона, на Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, ул. Богатырской, проспекте Победы, в районе Шулявского путепровода, на проспекте Космонавта Комарова, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, ул. Сечевых Стрельцов, бульваре Дружбы Народов.

На левом берегу Киева движение осложнено в районе станций метро "Левобережная", "Черниговская", "Лесная", "Бориспольская", на Дарницкой площади, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на этих выходных в Киеве снесут Шулявский путепровод. Отметим, сама реконструкция Шулявского путепровода началась 1 мая текущего года, с августа на время реконструкции перекрыли съезды с Шулявского путепровода. В связи с этим в Киеве изменено движение транспорта.

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