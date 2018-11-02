У Києві утворилися затори на дорогах

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро, Північному мосту, мосту Патона

У Києві сьогодні ввечері, 2 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух в центральній частині міста, на Подолі, Лук'янівці, Оболоні, Виноградарі, в районі Великої Окружної дороги, на мосту Метро, Північному мосту, мосту Патона, на Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вул. Богатирській, проспекті Перемоги, в районі Шулявського шляхопроводу, на проспекті Космонавта Комарова, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вул. Січових Стрільців, бульварі Дружби Народів.

На лівому березі Києва рух ускладнено в районі станцій метро "Лівобережна", "Чернігівська", "Лісова", "Бориспільська", на Дарницькій площі, Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на цих вихідних у Києві знесуть Шулявський шляхопровід. Зазначимо, сама реконструкція Шулявського шляхопроводу розпочалася 1 травня поточного року, з серпня на час реконструкції перекрили з'їзди з Шулявського шляхопроводу. У зв'язку з цим у Києві змінено рух транспорту.