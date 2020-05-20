В Киеве образовались многочисленные пробки

Сегодня, 20 мая, в Киеве наблюдаются большие пробки на центральных улицах. Парализованы главные магистрали.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы зафиксированы пробки на проспекте Романа Шухевича и на проспекте Освободителей. Кроме того, осложненное движение на Голосеевском, Броварском проспектах и на проспекте Николая Бажана.

На левом берегу пробки есть на улице Вадима Гетьмана, на бульваре Перова и на Дарницком шоссе. Также пробки на Северном и Южном мосту, мосту Патона, и на Дарницком мосту.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

Напомним, пассажиров после восстановление работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч на период с 1 апреля до 1 ноября.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая.