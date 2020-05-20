В Киеве образовались многочисленные пробки

Затруднено движение на четырех мостах
Сегодня, 20 мая, в Киеве наблюдаются большие пробки на центральных улицах. Парализованы главные магистрали.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
На правом берегу столицы зафиксированы пробки на проспекте Романа Шухевича и на проспекте Освободителей. Кроме того, осложненное движение на Голосеевском, Броварском проспектах и на проспекте Николая Бажана.
На левом берегу пробки есть на улице Вадима Гетьмана, на бульваре Перова и на Дарницком шоссе. Также пробки на Северном и Южном мосту, мосту Патона, и на Дарницком мосту.
Фото: пробки в Киеве (Google Maps)
Напомним, пассажиров после восстановление работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку.
Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч на период с 1 апреля до 1 ноября.
Также, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство может разрешить открытие метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая.
Автор: Андрей Козловский