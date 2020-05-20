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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство     20.05.2020 - 09:56
У Києві утворилися численні затори
Фото: автомобілі в заторах (РБК-Україна)

Ускладнено рух на чотирьох мостах

Сьогодні, 20 травня, у Києві спостерігаються великі затори на центральних вулицях. Паралізовані головні магістралі.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці зафіксовані пробки на проспекті Романа Шухевича та на проспекті Визволителів. Крім того, ускладнений рух на Голосіївському, Броварському проспектах та на проспекті Миколи Бажана.

На лівому березі пробки є на вулиці Вадима Гетьмана, на бульварі Перова і на Дарницькому шосе. Також пробки на Північному та Південному мосту, мосту Патона і на Дарницькому мосту.

У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (Google Maps)

Нагадаємо, пасажирів після відновлення роботи метро в Києві будуть пускати за наявності захисних засобів та дотримання дистанції. В метро вже нанесли відповідну розмітку.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що з 1 квітня в Києві набуло чинності рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год на період з 1 квітня до 1 листопада.

Також, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд може дозволити відкриття метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 25 травня.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Київпробки
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