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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 08:56
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту також на мосту Метро, Дарницкому мосту та мосту імені Патона

У понеділок, 25 листопада, у Києві утворились значні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Ускладнений рух транспорту на вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Набережно-Хрещатицька, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги.

Також пробки утворились на проспекті Леся Курбаса, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, біля станцій метро "Вокзальна", "Університет", "Палац спорту", "Кловська". Зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на мосту Метро, Дарницкому мосту та мосту імені Патона.

На лівому березі пробки утворились на проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, біля станції метро "Бориспільська", "Лівобережна", "Осокорки".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у період новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020.

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