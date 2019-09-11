Киев сковали пробки: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева

В среду вечером, 11 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева.

В частности, на правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, космонавта Комарова, Леся Курбаса, улице Львовская, Волынская, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Александра Пироговского, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободская, Васильковская, Николая Гринченка, бульваре Леси Украинки, Физкультурной площади, бульваре Тараса Шевченко, Афанасьевском яру, улице Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Митрофана Довнар-Запольского, Дегтяревской, Стеценка, Сирецкой, Автозаводской, Богатырской, Электриков, Луговой, Оболонском проспекте, Набережном шоссе, улице Богдана Хмельницкого, Театральной площади, улице Тургеневская.

Также затруднено движение на мосту "Метро" и Южном мосту.

На левом берегу Киева пробки образовались на проспете Николая Бажана, Днепровской набережной, улице Здолбуновская, Харьковском шоссе, улице Ивана Кочерги, проспекте Юрия Гагарина, улице Раисы Окипной, Евгения Сверстюка, Броварском проспекте, Корельском переулке, бульваре Перова, улице Оноре де Бальзака.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.