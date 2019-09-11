Київ скували пробки: карта

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва

У середу ввечері, 11 вересня, на дорогах Києва утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

Зокрема, на правому березі пробки утворилися на проспекті Перемоги, космонавта Комарова, Леся Курбаса, вулиці Львівська, Волинська, Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Олександра Пироговського, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідська, Васильківська, Миколи Грінченка, бульварі Лесі Українки, Фізкультурної площі, бульварі Тараса Шевченка, Афанасьевском яру, вулиці Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, Митрофана Довнар-Запольського, Дегтярівській, Стеценка, Сирецької, Автозаводській, Богатирській, Електриків, Луговий, Оболонському проспекті, Набережному шосе, вулиці Богдана Хмельницького, Театральній площі, вулиці Тургенівська

Також ускладнений рух на мосту "Метро" і Південному мосту.

На лівому березі Києва пробки утворилися на проспете Миколи Бажана, Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівська, Харківському шосе, вулиці Івана Кочерги, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Раїси Окіпної, Євгена Сверстюка, Броварському проспекті, Корельском провулку, бульварі Перова, вулиці Оноре де Бальзака.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.