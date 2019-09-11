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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    11.09.2019 - 08:39
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на четырех мостах

Пробки в Киеве образовались на дорогах в среду, 11 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на улице Семена Скляренко, улице Богатырская, улице Набережно-Луговая, улице Набережно-Крещатицкая, улице Сечевых Стрельцов, улице Дегтяревская, на проспекте Победы, возле станций метро "Нивки", "Святошин", "Берестейская", "Житомирская".

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Также пробки образовались на улице Жилянская, улице Саксаганского, бульваре Леси Украинки, улице Михаила Грушевского, Воздухофлотском проспекте, проспекте Комарова, проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе.

Затруднено движение транспорта на четырех мостах: Северном и Южном, а также Дарницкий и Патона.

На левом берегу столицы пробки зафиксированы на проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, в Дарницком шоссе, Днепровской набережной и возле станций метро "Осокорки", "Позняки", "Левобережная", "Дарница".

Напомним, в центре Киева ограничили на два месяца движение автотранспорта. Ограничения на улице Круглоуниверситетской (от пересечения с Крутом спуске к дому № 12) будет действовать с 10 сентября по 10 ноября.

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