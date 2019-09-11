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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 08:39
У Києві утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах

Пробки у Києві утворились на дорогах у середу, 11 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Лугова, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Січових Стрільців, вулиці Дегтярівська, на проспекті Перемоги, біля станцій метро "Нивки", "Святошин", "Берестейська", "Житомирська".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Також пробки утворились на вулиці Жилянська, вулиці Саксаганського, бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського, Повітрофлотському проспекті, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе.

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах: Північному та Південному, а також Дарницькому та Патона.

На лівому березі столиці пробки зафіксовані на проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе, Дарницькому шосе, Дніпровській набережній та біля станцій метро "Осокорки", "Позняки", "Лівобережна", "Дарниця".

Нагадаємо, у центрі Києва обмежили на два місяці рух автотранспорту. Обмеження на вулиці Круглоуніверситетській (від перетину з Крутому спуску до будинку № 12) буде діяти з 10 вересня по 10 листопада.

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