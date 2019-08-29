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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    29.08.2019 - 08:27
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на четырех мостах

Пробки в Киеве образовались на дорогах в четверг, 29 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, возле станций метро "Житомирская", "Берестейская", "Нивки" и на проспекте Победы. Пробки образовались на Большой Окружной дороге, проспекте Академика Глушкова, возле станций метро "Выставочный центр", "Ипподром".

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Кроме того, пробки зафиксированы на проспекте Леся Курбаса и проспекте Космонавта Комарова. Затруднено движение транспорта на четырех мостах: Северном, Южном, Дарницком и Патона. На левом берегу Киева пробки зафиксированы возле станций метро "Бориспольская", "Лесная", "Осокорки".

Напомним, в Киеве сегодня из-за визита советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны ограничения движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах, а также на Бориспольском шоссе.

РБК-Украина писало, что в столице до 31 августа ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

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