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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 08:27
У Києві утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах

Пробки у Києві утворились на дорогах у четвер, 29 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, біля станцій метро "Житомирська", "Берестейська", "Нивки" та на проспекті Перемоги. Пробки утворились на Великій Окружній дорозі, проспекті Академіка Глушкова, біля станцій метро "Виставковий центр", "Іпподром".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Крім того, пробки зафіксовані на проспекті Леся Курбаса та проспекті Космонавта Комарова. Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах: Північному, Південному, Дарницькому та Патона. На лівому березі Києва пробки зафіксовані біля станцій метро "Бориспільська", "Лісова", "Осокорки".

Нагадаємо в Києві сьогодні через візит радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливі обмеження руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах, а також на Бориспільському шосе.

Також РБК-Україна писало, що в столиці до 31 серпня обмежать рух на естакаді Південного мосту. Ремонтні роботи будуть проводитися з 22:00 годину 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

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