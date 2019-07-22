В Киеве образовались многочисленные пробки

Пробки в Киеве образовались на дорогах в понедельник, 22 июля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Как отмечается, на правом берегу столицы образовались пробки на проспекте Победы, возле станции метро "Святошин", "Нивки", "Берестейская". Также затруднено движение транспорта на улице Вячеслава Черновола, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевеченка, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкая, улице Набережно-Рыбальская. Также пробки на проспекте Степана Бандеры.

Фото: пробки в Киеве ( скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на двух мостах: Патона и Южном. На левом берегу пробки наблюдаются только возле станций метро "Осокорки" и "Славутич".

Напомним, в Киеве в связи с визитом премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов могут ограничить движение транспорта на 4 дня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области будет закрыто движение с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован объезд.

Отметим, что в Украине повысили требования к качеству асфальта - при укладке асфальтобетонного покрытия на трассах рекомендуется применять модифицированные битумы.