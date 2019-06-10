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В Украине повысили требования к качеству асфальта

Новости » Экономика    10.06.2019 - 22:45
В Украине повысили требования к качеству асфальта
Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)

Дороги будут служить на 2-3 года больше

Новые строительные нормы содержат рекомендательное требование - применять модифицированные битумы при укладке асфальтобетонного покрытия на большинстве трасс. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как отметили в пре-службе, это касается дорог І-ІІ категорий, а также других категорий международного и национального значения.

"По подсчетам экспертов, такие изменения позволят до 20% повысить срок службы дорог с асфальтобетонным покрытием, улучшить их прочность и надежность в целом", - говорится в сообщении.

Таким образом, если сегодня средний срок службы дорог составляет около 10 лет, то, благодаря этим изменениям, они прослужат еще на 2-3 года больше. При том, что такое более эффективное покрытие на дорогах обойдется до 10% дороже.

Как сообщало РБК-Украина, изменения в Государственные строительные норм требуют на международных автомобильных дорогах I-й категории использовать специальные перегружатели при заключении асфальтобетонного покрытия, которые выравнивают температуру и состав асфальтобетонной смеси

Напомним, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов - это капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая об'въездную дорогу города Бровары.

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