У Києві утворились численні пробки

Пробки в Києві утворились на дорогах у понеділок, 22 липня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Як зазначається, на правому березі столиці утворились пробки на проспекті Перемоги, поряд станції метро "Святошин", "Нивки", "Берестейська". Також ускладнений рух транспорту на вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Леся Курбаса, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевеченка, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська. Також пробки на проспекті Степана Бандери.

Фото: пробки у Києві ( скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на двох мостах: Патона та Південному. На лівому березі пробки спостерігаються лише біля станцій метро "Осокорки" та "Славутич".

Нагадаємо, у Києві у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів можуть обмежити рух транспорту на 4 дні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області буде закрито рух з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Зазначимо, що в Україні підвищили вимоги до якості асфальту - при укладанні асфальтобетонного покриття на трасах рекомендується застосовувати модифіковані бітуми.