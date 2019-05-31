В Киеве образовались многочисленные пробки, в частности, на проспектах Победы, Валерия Лобановского и Степана Бандеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Богатырская, улице Новоконстантиновская, улице Куреневская, улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улицы Вячеслава Черновола, улице Юрия Ильенко, улице Большая Житомирская, на улице Крещатик, на улице Богдана Хмельницкого, улице Владимирская.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

На левом берегу пробки зафиксированы на бульваре Перова, Броварском проспекте, улице Строителей, Дарницкой площади и на мосту Метро. Затруднено движение транспорта возле метро "Шулявская", "Берестейская", "Университет", "Дружбы народов", "Голосеевская".

Напомним, в Киеве вносятся изменения в организацию движение транспорта на улице Сверстюка. В связи с выполнением ремонтных работ на улице Сверстюка на участке от дома № 25-а в доме № 52-а вносятся изменения в организацию движения транспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 31 мая по 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Бажана на Надднепрянское шоссе.