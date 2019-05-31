У Києві утворились численні пробки

В Києві утворились численні затори, зокрема на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського та Степана Бандери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки утворились на вулиці Богатирська, вулиці Новокостянтинівська, вулиці Куренівська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Велика Житомирська, вулиці Хрещатик, вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Володимирська.

Фото: пробки у Києві (скріншот)

На лівому березі пробки зафіксовані на бульварі Перова, Броварському проспекті, вулиці Будівельників, Дарницькій площі та на мосту Метро. Ускладнений рух транспорту біля метро "Шулявська", "Берестейська", "Університет", "Дружби народів", "Голосіївська".

Нагадаємо, у Києві вносяться зміни в організацію руху транспорту на вулиці Сверстюка. У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на вулиці Сверстюка на ділянці від будинку № 25-а в будинку № 52-а вносяться зміни в організацію руху транспорту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.