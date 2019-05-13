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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    13.05.2019 - 18:13
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на Северном мосту и мосту Метро

В Киеве 13 мая образовались многочисленные пробки, в частности на бульваре Дружбы Народов и бульваре Тараса Шевченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу Киева пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкой улице Юрия Ильенко, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, улице Саксаганского, улице Крещатик, улице Большая Житомирская, Набережном шоссе, улице Саперно-Слободской, Столичном шоссе, улице Соборная.

Также пробки образовались в районе метро "Выдубичи", "Дружбы Народов", "Университет", "Шулявская", "Гидропарк", "Днепр". На левом берегу пробок нет, однако затруднено движение транспорта на Северном мосту и мосту Метро.

 
Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, в Киеве ограничат движение транспорта на улице Светлой в Дарницком районе. С 15 мая начинаются подготовительные работы по ремонту дорожного покрытия.

РБК-Украина писало, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

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