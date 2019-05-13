У Києві утворились численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на Північному мосту та мосту Метро

У Києві 13 травня утворились численні затори, зокрема на бульварі Дружби Народів та бульварі Тараса Шевченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі Києва затори утворились на вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Саксаганського, вулиці Хрещатик, вулиці Велика Житомирська, Набережному шосе, вулиці Саперно-Слобідській, Столичному шосе, вулиці Соборна.

Також пробки утворились в районі метро "Видубичі", "Дружби Народів", " Університет", "Шулявська", "Гідропарк", "Дніпро". На лівому березі затор немає, однак ускладнений рух транспорту на Північному мосту та мосту Метро.

Фото: затори у Києві (скріншот)

Нагадаємо, у Києві обмежать рух транспорту на вулиці Світла в Дарницькому районі. З 15 травня починаються підготовчі роботи по ремонту дорожнього покриття.

РБК-Україна писало, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.