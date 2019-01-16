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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    16.01.2019 - 18:42
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались преимущественно на правом берегу столицы

В Киеве сегодня вечером, 16 января 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, пробки образовались на мосту Метро, посту Патона и на Южном мосту.

Кроме того, на правом берегу Киева пробки образовались на Набережном шоссе, в районе станции метро "Выдубичи" при выезде на Южный мост, на Бульваре Дружбы Народов, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, ул. Новоконстантиновской, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Крещатике, Владимирском спуске, Большой Житомирской.

На левом берегу столицы пробки образовались в районе станций метро "Бориспольская", "Осокорки", "Черниговская", а также на Русановке и Дарнице.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление, которое приведет к гололеду и образованию ледяных сосулек. 

Также сообщалось, что в Киеве завтра, 17 января, существенных осадков не ожидается, на дорогах гололед

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