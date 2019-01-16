В Киеве завтра ожидается гололедица

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура ночью ожидается от -5 до -7 градусов, днем около 0

В Киеве завтра, 17 января, без существенных осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

На дорогах столицы завтра местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от -5 до -7 градусов, днем около 0.

Напомним, в Украине завтра, 17 января, днем без осадков, ночью в западной и южной части небольшие осадки преимущественно в виде снега.

Синоптики также предупредили, что на дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от -5 до -10 градусов, в восточных и центральных областей до -12, на крайнем западе страны и в Крыму от 0 до -5; днем от -2 до +3. В западных областях и на юге Одесской области от +2 до +7 градусов, в восточной части ль -1 до -6.

16 января 2019 года на западе ожидаются дожди с мокрым снегом, на остальной территории преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +3.

По данным синоптиков, на западе дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от -3 до +3, ночью от -1 до -8. На севере Украины переменная облачность и без осадков, днем от -1 до -4, ночью от -5 до -9. В центре сухо, днем от 0 до -3, ночью от -6 до -9. В восточных областях тоже без осадков, температура днем от 0 до -3, ночью от -6 до -9. На юге Украины днем от -1 до +2, ночью от -5 до +8. В Крыму днем от 0 до +2, ночью от -4 до -6.