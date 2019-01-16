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У Києві утворилися численні затори

Новини » Інфраструктура    16.01.2019 - 18:42
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі столиці

У Києві сьогодні ввечері, 16 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, затори утворилися на мосту Метро, посту Патона та на Південному мосту.

Крім того, на правому березі Києва пробки утворилися на Набережному шосе, в районі станції метро "Видубичі" при виїзді на Південний міст, на Бульварі Дружби Народів, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, вул. Новокостянтинівській, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, Хрещатику, Володимирському узвозі, Великій Житомирській.

На лівому березі столиці затори утворилися в районі станцій метро "Бориспільська", "Осокорки", "Чернігівська", а також на Русанівці і Дарниці.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в найближчі дні синоптики прогнозують потепління, яке призведе до ожеледиці та утворення крижаних бурульок.

Також повідомлялося, що в Києві завтра, 17 січня, істотних опадів не очікується, на дорогах ожеледь.

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