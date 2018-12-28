В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пробки образовались преимущественно в центральной части Киева

В Киеве сегодня днем, 28 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, на правом берегу столицы движение осложнено на Подоле, Набережном шоссе, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре, Воздухофлотском проспекте, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, на проспекте Победы, Лукьяновке, бульваре Леси Украинки, ул. Сечевых Стрельцов, ул. Льва Толстого, ул. Большая Житомирская.

На левом берегу столицы движение осложнено на Русановке, Дарнице, в районе станции метро "Лесная", на Броварском проспекте.

Кроме того, пробки наблюдаются на мосту Метро, на Южном мосту в районе станции метро "Выдубичи", а также частично на мосту Патона.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 29 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах.

Отметим, ранее сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта из-за подготовки и празднования новогодних праздников.