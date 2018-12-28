У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (УНІАН)

Затори утворилися переважно в центральній частині Києва

У Києві сьогодні вдень, 28 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, на правому березі столиці ускладнено рух на Подолі, Набережному шосе, Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівському бульварі, Повітрофлотському проспекті, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, на проспекті Перемоги, Лук'янівці, бульварі Лесі Українки, вул. Січових Стрільців, вул. Льва Толстого, вул. Велика Житомирська.

На лівому березі столиці ускладнено рух на Русанівці, Дарниці, в районі станції метро "Лісова", на Броварському проспекті.

Крім того, затори спостерігаються на мосту Метро, на Південному мосту в районі станції метро "Видубичі", а також частково на мосту Патона.

Фото: затори у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві завтра, 29 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту через підготовку та святкування новорічних свят.