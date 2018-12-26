В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение в столице осложнено

В Киеве сегодня вечером, 26 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Саперно-Слободской, на Столичном Шоссе, Голосеевском проспекте, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, улице Евгения Коновальца, Большой Васильковской, Деловой, Ивана Федорова, Короленковской, Шота Руставели, Саксаганского, Льва Толстого, Пушкинской, Рогнединской, Павла Скоропадского, Бассейной, бульваре Тараса Шевченко, улице Крещатик, Круглоуниверситетской, Бессарабской площаде, улице Лютеранской, Репина, Терещенсковской, Владимирской, Проризной, Богдана Хмельницкого, Ивана Франко, Николая Лысенко, Ярославом Валу, Большой Житомирской, Стрелецкой, Стетенской, Бульварно-Кудрявской, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Юрия Илленко, Глыбочинской, проспекте Ивана Бандеры, улице Новоконстантиновской, Богатырской, Большой Окружной, улице Давида Щербаковского и Эстонской.

В частности, пробки зафиксированы на мосту Метро. Также на левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Юрия Гагарина, улице Строительной, Евгения Сверстюка, на проспекте Соборности, а также на Дарницкой площади и улице Пражской.

Отметим, что по Киеву зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, что значительно усложняет движение транспорта.

Фото (google.com/maps/)

Напомним, 26 декабря 2018 в Украине снег, без осадков только на юге и местами на востоке, температура воздуха днем от -4 до +2.