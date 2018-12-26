У Києві утворилися численні затори на дорогах

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух у столиці ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 26 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Саперно-Слобідська, на Столичному Шосе, Голосіївському проспекті, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, вулиці Євгена Коновальця, Великій Васильківській, Діловий, Івана Федорова, Короленківській, Шота Руставелі, Саксаганського, Льва Толстого, Пушкінській, Рогнідинській, Павла Скоропадського, Басейній, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Круглоуніверситетській, Бессарабській площі, вулиці Лютеранській, Рєпіна, Терещенсковській, Володимирській, Проризной, Богдана Хмельницького, Івана Франка, Миколи Лисенка, Ярославом Валу, Великій Житомирській, Стрілецькій, Стретенській, Бульварно-Кудрявській, Січових Стрільців, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Глибочинській, проспекті Івана Бандери, вулиці Новокостянтинівській, Богатирській, Великій Окружній, вулиці Давида Щербаківського та Естонській.

Зокрема, зафіксовані пробки на мосту Метро. Також на лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Будівельній, Євгена Сверстюка, на проспекті Соборності, а також на Дарницькій площі і вулиці Празькій.

Відзначимо, що по Києву зафіксовані дорожньо-транспортні пригоди, що значно ускладнює рух транспорту.

Фото (google.com/maps/)

Нагадаємо, 26 грудня 2018 в Україні сніг, без опадів, лише на півдні та місцями на сході, температура повітря вдень від -4 до +2.