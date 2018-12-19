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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    19.12.2018 - 18:12
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 19 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

 В частности, пробки образовались на мосту Метро и на мосту Патона, на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, ул. Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, на Подоле, Набережном шоссе, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки.

По данным сервиса, движение осложнено преимущественно в центральной части города. На ул. Владимирской и Владимирском проезде из-за открытия елки перекрыто движение транспорта. В пробках стоит Крещатик, Владимирский спуск, район Бессарабского рынка, ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская, ул. Рейтарская.

На левом берегу Киева пробки образовались в районе "Бориспольской", на Дарницком шоссе, проспекте Юрия Гагарина.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось в Киеве из-за открытия елки сегодня изменены маршруты троллейбусов № 6, 16, 18, конечной остановкой которых является "Майдан Независимости".

Также сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников.

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