У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 19 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро і на мосту Патона, на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вул. Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, на Подолі, Набережному шосе, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

За даними сервісу, рух ускладнено переважно в центральній частині міста. На вул. Володимирській та Володимирському проїзді через відкриття ялинки перекрито рух транспорту. У заторах стоїть Хрещатик, Володимирський узвіз, район Бессарабського ринку, вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська, вул. Рейтарська.

На лівому березі Києва затори утворилися в районі "Бориспільської", на Дарницькому шосе, проспекті Юрія Гагаріна.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося в Києві через відкриття ялинки сьогодні змінено маршрути тролейбусів № 6, 16, 18, кінцевою зупинкою яких є "Майдан Незалежності".

Також повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят.