В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались преимущественно в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 14 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, пробки образовались на мосту Метро, мосту Патона, Дарницком мосту и Южном мосту.

Кроме того, на левом берегу столицы движение осложнено на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, проспекте Петра Григоренко, в районе станций метро "Дарница", "Славутич", "Осокорки".

На правом берегу Киева пробки образовались на Набережном шоссе, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, ул. Набережно-Крещатицкой, ул. Луговой, на Подоле, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, ул. Большая Житомирская, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, на Лукьяновке, Большой Окружной дороге.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 15 декабря 2018 года, будут изменены маршруты общественного транспорта, который следует через центр.

Как писало РБК-Украина, в Киеве с 15 декабря 2018 года ожидается резкое снижение температуры, на дорогах - гололедица.