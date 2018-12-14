В Киеве завтра изменятся маршруты общественного транспорта, который следует через центр

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, будут изменены маршруты троллейбусов № 6, 16, 18 и автобусов № 24, 114

В Киеве завтра, 15 декабря 2018 года, будут изменены маршруты общественного транспорта, который следует через центр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, завтра будут внесены изменения в движение троллейбусов маршрутов № 6, 16, 18 и автобусов № 24, 114.

"15 декабря в связи с проведением мероприятий на Софийской площади вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № 24, 114", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с 06:00 до окончания мероприятий движение будет организовано следующим образом:

троллейбусы маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусы маршрутов №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в пятницу, 14 декабря, вносятся изменения в работу общественного транспорта на левом берегу в связи с проведением массовых мероприятий.

Как сообщало РБК-Украина, завтра в Киеве в Софийском соборе будет проходить Объединительный собор.