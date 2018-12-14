У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно в центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 14 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому мосту і Південному мосту.

Крім того, на лівому березі столиці ускладнено рух на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе, проспекті Петра Григоренка, в районі станцій метро "Дарниця", "Славутич", "Осокорки".

На правому березі Києва пробки утворилися на Набережному шосе, Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, Володимирському узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, вул. Луговий, на Подолі, вул. В'ячеслава Чорновола, Повытрофлотському проспекті, вул. Велика Житомирська, вул. Вадима Гетьмана, аул. Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, на Лук'янівці, Великій Окружній дорозі.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві завтра, 15 грудня 2018 року, буде змінено маршрути громадського транспорту, який їде через центр.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві з 15 грудня 2018 року очікується різке зниження температури, на дорогах - ожеледиця.