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В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Новости » Инфраструктура    11.12.2018 - 18:58
В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 11 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, пробки образовались на мосту Метро, мосту Патона, Южном мосту.

Кроме того, на правом берегу движение осложнено на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, проспекте Лобановского, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры, Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, Набережном шоссе, Крещатике, Владимирском спуске, бульваре Тараса Шевченко, ул. Саксаганского, ул. Жилянская, ул. Саперно-Слободская в районе метро "Выдубичи".

На левом берегу Киева пробки наблюдаются на Дарнице, Днепровской набережной, в районе станций метро "Славутич", "Осокорки", "Бориспольская".

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области завтра, 12 декабря 2018 года, ожидается снегопадВъезд грузового транспорта в Киев завтра утром, 12 декабря 2018 года, может быть ограничен из-за снегопада.

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