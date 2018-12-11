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У Києві утворилися численні затори на дорогах

Новини » Інфраструктура    11.12.2018 - 18:58
У Києві утворилися численні затори на дорогах
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 11 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро, мосту Патона, Південному мосту.

Крім того, на правому березі рух ускладнено на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, Повітрофлотському проспекті, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Набережному шосе, Хрещатику, Володимирському узвозі, бульварі Тараса Шевченка, вул. Саксаганського, вул. Жилянська, вул. Саперно-Слобідська в районі метро "Видубичі".

На лівому березі Києва затори спостерігаються на Дарниці, Дніпровській набережній, в районі станцій метро "Славутич", "Осокорки", "Бориспільська".

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві та Київській області завтра, 12 грудня 2018 року, очікується снігопад. В'їзд вантажного транспорту до Києва завтра вранці, 12 грудня 2018 року, може бути обмежений через снігопад.

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