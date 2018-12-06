В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, пробки образовались на мосту Патона и мосту Метро

В Киеве сегодня вечером, 6 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, пробки наблюдаются на мосту Метро, мосту Патона и частично на Южном мосту.

Кроме того, на левом берегу столицы движение осложнено на Русановке, Дарнице, Позняках, в районе станций метро "Бориспольская", "Черниговская" и "Левобережна".

На правом берегу столицы пробки наблюдаются на Набережном шоссе, Подоле, Надднепрянском шоссе, проспекте Степана Бандеры, Большой Окружной дороге, на ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте, Воздухофлотском проспекте, ул. Вячеслава Черновола, ул. Большой Житомирской, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, ул. Жилянской, ул. Саксаганского.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 7 декабря 2018 года, могут ограничить движение транспорта из-за визита президента Литвы Дали Грибаускайте.

Также сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников.