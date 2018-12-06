В Киеве завтра могут ограничить движение транспорта из-за визита Грибаускайте

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничения в движении возможны с восьми часов утра до 18:00

В Киеве завтра, 7 декабря 2018 года, могут ограничить движение транспорта из-за визита президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечается, ограничения в движении возможны с восьми часов утра до 18:00 на:

проспекте Николая Бажана;

Столичном Шоссе;

Парковой дороге;

бульваре Дружбы Народов;

ул. Бойчука;

ул. Зверинецкая;

ул. Бусловская;

ул. Лаврская;

ул. Н. Грушевского;

ул. Шелковичная;

ул. Институтская;

Владимирском спуске;

ул. Петра Сагайдачного;

ул. Игоревская;

ул. Набережно-Крещатицкая;

ул. Боричев Тик.

Киевлян просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину 7 декабря 2018 года. В рамках визита запланированы ее переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в рамках заседания Совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.

Также сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда в правой полосе в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.