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В Киеве завтра могут ограничить движение транспорта из-за визита Грибаускайте

Новости » Инфраструктура    06.12.2018 - 17:54
В Киеве завтра могут ограничить движение транспорта из-за визита Грибаускайте
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничения в движении возможны с восьми часов утра до 18:00

В Киеве завтра, 7 декабря 2018 года, могут ограничить движение транспорта из-за визита президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечается, ограничения в движении возможны с восьми часов утра до 18:00 на:

  • проспекте Николая Бажана;
  • Столичном Шоссе;
  • Парковой дороге;
  • бульваре Дружбы Народов;
  • ул. Бойчука;
  • ул. Зверинецкая;
  • ул. Бусловская;
  • ул. Лаврская;
  • ул. Н. Грушевского;
  • ул. Шелковичная;
  • ул. Институтская;
  • Владимирском спуске;
  • ул. Петра Сагайдачного;
  • ул. Игоревская;
  • ул. Набережно-Крещатицкая;
  • ул. Боричев Тик.

Киевлян просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину 7 декабря 2018 года. В рамках визита запланированы ее переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в рамках заседания Совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.

Также сообщалось, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда в правой полосе в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.

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