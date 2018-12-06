У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, затори утворилися на мосту Патона і мосту Метро

У Києві сьогодні ввечері, 6 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, затори спостерігаються на мосту Метро, мосту Патона і частково на Південному мосту.

Крім того, на лівому березі столиці рух ускладнено на Русанівці, Дарниці, Позняках, в районі станцій метро "Бориспільська", "Чернігівська" і "Левобережна".

На правому березі столиці затори спостерігаються на Набережному шосе, Подолі, Наддніпрянському шосе, проспекті Степана Бандери, Великій Окружній дорозі, на вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, Повітрофлотському проспекті, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Великій Житомирській, Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вул. Жилянській, вул. Саксаганського.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві завтра, 7 грудня 2018 року, можуть обмежити рух транспорту через візит президента Литви Далі Грібаускайте.

Також повідомлялося, що в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят.