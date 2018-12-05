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В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Новости » Инфраструктура    05.12.2018 - 18:30
В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 5 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Николая Бажана, Харьковском шоссе, ул. Гната Хоткевича, Броварском проспекте, Днепровской набережной.

Также пробки наблюдаются на мосту Метро, мосту Патона и частично на Южном мосту.

На правом берегу столицы движение осложнено на Набережном шоссе, Большой Окружной дороге, на Подоле, Воздухофлотском проспекте, Лукьяновке, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, на ул. Саксаганского, ул. Жилянской, ул. Институтской, Крещатике, Владимирском спуске, ул. Большая Житомирская, ул. Богдана Хмельницкого, проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, в районе Шулявского путепровода, Чоколовском бульваре.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь с 5 на 6 декабря 2018 года ожидается осложнение погодных условий. В частности, ожидаются порывы ветра 5-10 м/с, на дорогах гололедица. 

Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник, 3 декабря, в Украине растаможили 244 автомобиля на "еврономерах".  Временный порядок растаможивания был утвержден 28 ноября.

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