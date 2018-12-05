У Києві утворилися численні затори на дорогах

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 5 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На лівому березі Києва пробки утворилися на проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе, вул. Гната Хоткевича, Броварському проспекті, Дніпровській набережній.

Також затори спостерігаються на мосту Метро, мосту Патона і частково на Південному мосту.

На правому березі столиці ускладнено рух на Набережному шосе, Великій Окружній дорозі, на Подолі, Повітрофлотському проспекті, Лук'янівці, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, на вул. Саксаганського, вул. Жилянській, вул. Інститутській, Хрещатику, Володимирському узвозі, вул. Велика Житомирська, вул. Богдана Хмельницького, проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, в районі Шулявського шляхопроводу, Чоколівському бульварі.

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в ніч з 5 на 6 грудня 2018 року очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, очікуються пориви вітру 5-10 м/с, на дорогах ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що станом на понеділок, 3 грудня, в Україні розмитнили 244 автомобіля на "єврономерах". Тимчасовий порядок розмитнення був затверджений 28 листопада.