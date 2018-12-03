В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки образовались преимущественно в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 3 декабря 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, движение осложнено на мосту Метро, мосту Патона, а также на Южном мосту.

Кроме того, на левом берегу столиці пробки наблюдаются на Дарнице, Русановке, Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана.

На правом берегу столицы осложнено движение на центральных улицах города (Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Институтской, Грушевского), а также на Набережном шоссе, бульваре Дружбы народов, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Степана Бандеры, на Подоле, Лукьяновке, Воздухофлотском проспекте, Большой Окружной дороге.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня вечером в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса), возможны изменения в работе метрополитена.

Также сообщалось, что в Киеве до конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря ожидается туман и гололедица.