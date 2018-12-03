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У Києві утворилися численні затори на дорогах

Новини » Інфраструктура    03.12.2018 - 17:51
У Києві утворилися численні затори на дорогах
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно в центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 3 грудня 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, ускладнено рух на мосту Метро, мосту Патона, а також на Південному мосту.

Крім того, на лівому березі столиці затори спостерігаються на Дарниці, Русанівці, Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана.

На правому березі столиці ускладнено рух на центральних вулицях міста (Хрещатику, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Саксаганського, Жилянська, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Інститутській, Грушевського), а також на Набережному шосе, бульварі Дружби народів, проспекті Перемоги, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Степана Бандери, на Подолі, Лук'янівці, Повітрофлотському проспекті, Великій Окружній дорозі.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні ввечері у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Чорноморець" (Одеса), можливі зміни в роботі метрополітену.

Також повідомлялося, що в Києві до кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня очікується туман і ожеледиця.

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