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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Инфраструктура    30.11.2018 - 18:37
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 30 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Так, на правом берегу столицы движение осложнено на проспекте Степана Бандеры, ул. Автозаводской, ул. Семена Скляренко, ул. Елены Телиги, проспекте Победы, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Леся Курбаса, на Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, ул. Вячеслава Черновола, в районе метро "Лукьяновская", на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Крещатике, центральных улицах столицы, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, в районе станции метро "Выдубичи", на Набережном шоссе.

Также пробки образовались на мосту Метро, из-за дорожных работ ограничено движение на мосту Патона и Южном мосту.

На левом берегу Киэва пробки образовались на проспекте Николая Бажана, на Русановке, в районе станций метро "Левобережная", "Черниговская", "Вырлица", "Бориспольская".

 

Фото: пробки в Киеве 

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 2 декабря в Киеве будет перекрыто движение транспорта на мосту Патона

Как писало РБК-Украина, в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников.

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