У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 30 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Так, на правому березі столиці ускладнено рух на проспекті Степана Бандери, вул. Автозаводській, вул. Семена Скляренка, вул. Олени Теліги, проспекті Перемоги, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Леся Курбаса, на Великій Окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вул. В'ячеслава Чорновола, в районі метро "Лук'янівська", на бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Хрещатику, центральних вулицях столиці, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, в районі станції метро "Видубичі", на Набережному шосе.

Також затори утворилися на мосту Метро, через дорожні роботи обмежено рух на мосту Патона і Південному мосту.

На лівому березі Києва пробки утворилися на проспекті Миколи Бажана, на Русанівці, в районі станцій метро "Лівобережна", "Чернігівська", "Вирлиця", "Бориспільська".

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 2 грудня в Києві буде перекрито рух транспорту на мосту Патона.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва з 24 листопада обмежено рух транспорту у зв'язку з підготовкою та святкуванням новорічних свят.