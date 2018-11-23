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В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах

Новости » Инфраструктура    23.11.2018 - 18:51
В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Движение осложнено в центральной части Киева

В Киеве сегодня вечером, 23 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, на правом берегу Киева пробки наблюдаются на Оболони, Куреневке, на проспекте Степана Бандеры, на Большой Окружной дороге в районе станции метро "Житомирская", на проспекте Победы, ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, в районе станций метро "Дворец Украина", "Олимпийская", на бульваре Леси Украинки, на бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, на Крещатике, Набережном шоссе, Подоле и центральных улицах столицы.

Кроме того, движение осложнено на мосту Метро, мосту Патона, Южном мосту.

На левом берегу пробки наблюдаются в районе станций метро "Дарница", "Черниговская", "Лесная", а также на проспекте Николая Бажана.

 

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева из-за мероприятий по случаю годовщины Голодомора 23-24 ноября будет ограничено движение транспорта. В частности, ограничения начнут вводить с 20:00 23 ноября.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве из-за начала подготовки к новогодним праздникам с 24 ноября будет действовать ограничение движения транспорта.

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