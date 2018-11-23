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У Києві утворилися численні затори на дорогах

Новини » Інфраструктура    23.11.2018 - 18:51
У Києві утворилися численні затори на дорогах
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центральній частині Києва

У Києві сьогодні ввечері, 23 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, на правому березі Києва затори спостерігаються на Оболоні, Куренівці, на проспекті Степана Бандери, на Великий Окружній дорозі в районі станції метро "Житомирська", на проспекті Перемоги, вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, в районі станцій метро "Палац Україна", "Олімпійська", на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, на Хрещатику, Набережному шосе, Подолі та центральних вулицях столиці.

Крім того, ускладнено рух на мосту Метро, мосту Патона, Південному мосту.

На лівому березі затори спостерігаються в районі станцій метро "Дарниця", "Чернігівськая", "Лісова", а також на проспекті Миколи Бажана.

 

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва через заходи з нагоди роковин Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух транспорту. Зокрема, обмеження почнуть вводити з 20:00 23 листопада.

Крім того, повідомлялося, що в Києві з початку підготовки до новорічних свят з 24 листопада буде діяти обмеження руху транспорту.

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