В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Пробки в Киеве преимущественно образовались на правом берегу столицы

В Киеве сегодня вечером, 21 ноября 2018 года, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

В частности, пробки образовались на мосту Метро, на мосту Патона, на Южном мосту.

На правом берегу Киева движение ограничено на Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, ул. Вадима Гетьмана, ул. Елены Телиги, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, Большой Житомирской, Крещатике, Владимирском спуске, ул. Институтской, ул. Михаила Грушевского, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Льва Толстого, ул. Саксаганского.

На левом берегу Киева пробки образовались на Днепровской набережной, Дарницкой площади, в районе станций метро "Дарница", "Левобережная" и "Черниговская".

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что движение транспорта по автодорогам государственного значения, которое было заблокировано из-за протеста владельцев "евроблях", осуществляется без ограничений.

Также сообщалось, что на дорогах Украины завтра, 22 ноября, ожидается гололедица.