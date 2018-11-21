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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 22 ноября

Новости » Инфраструктура    21.11.2018 - 18:08
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 22 ноября
Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

Завтра в Украине осадков не ожидается

На дорогах Украины завтра, 22 ноября, ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра в Украине осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с.

"Температура ночью 3-8 градусов мороза, в Крыму около 0 градусов, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; на Закарпатье ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Украины 22 ноября

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта по автодорогам государственного значения, которое было заблокировано из-за протеста владельцев "евроблях", осуществляется без ограничений. На данный момент только в Черкасской области продолжается акция протеста жителей Смелы, протестующие перекрыли выезд из Смела в направлении Киева. Требования протестующих - несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в г. Смела.

Добавим, также сообщалось, что 21 ноября по всей территории Украины начнет опускаться дневная и ночная температура воздуха. В некоторых областях похолодает до -9.

В Украине на отдельных участках автодорог наблюдается гололедица Погода на сегодня: в Украине местами снег, температура до +7
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