У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Пробки в Києві утворилися переважно на правому березі столиці

У Києві сьогодні ввечері, 21 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, затори утворилися на мосту Метро, на мосту Патона, на Південному мосту.

На правому березі Києва обмежено рух на Великій Окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, вул. Вадима Гетьмана, вул. Олени Теліги, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, Великій Житомирській, Хрещатику, Володимирському узвозі, вул. Інститутській, вул. Михайла Грушевського, вул. Богдана Хмельницького, вул. Льва Толстого, вул. Саксаганського.

На лівому березі Києва пробки утворилися на Дніпровській набережній, Дарницькій площі, в районі станцій метро "Дарниця", "Лівобережна" та "Чернігівська".

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше в "Укравтодорі" заявили, що рух транспорту по автодорогах державного значення, який було заблоковано через протест власників "євроблях", здійснюється без обмежень.

Також повідомлялося, що на дорогах України завтра, 22 листопада, очікується ожеледиця.